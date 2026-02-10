Госдума рассмотрит пакет новых законопроектов по борьбе с мошенничеством

По его словам, с 2025 г. Госдума уже приняла 10 федеральных законов в сфере борьбы с мошенниками. Согласно данным МВД, в прошлом году число киберпреступлений снизилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В частности, преступления в сфере компьютерной информации сократились на 42,2%, дистанционные кражи – на 23,6%, IT-мошенничества – на 9%.