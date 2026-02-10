Госдума рассмотрит пакет новых законопроектов по борьбе с мошенничеством
Госдума 10 февраля рассмотрит в первом чтении ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенничеству и усиление защиты граждан от киберпреступлений. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, с 2025 г. Госдума уже приняла 10 федеральных законов в сфере борьбы с мошенниками. Согласно данным МВД, в прошлом году число киберпреступлений снизилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В частности, преступления в сфере компьютерной информации сократились на 42,2%, дистанционные кражи – на 23,6%, IT-мошенничества – на 9%.
«Вместе с тем видим: технологии постоянно развиваются, а значит, необходимо выходить на новые решения», – отметил Володин.
Среди предлагаемых мер – введение маркировки международных звонков, установление лимита на количество платежных карт для граждан (до 5 в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях), а также введение детских SIM-карт. Кроме того, законопроекты предусматривают обязанность банков усиливать защиту мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия.
Также предлагается создать единую базу IMEI мобильных устройств, запретить распространение вводящей в заблуждение информации в интернете и установить восстановление доступа к аккаунтам на «Госуслугах» только через доверенные способы идентификации. В парламенте считают, что эти меры позволят снизить число мошеннических схем и повысить уровень защиты пользователей.
8 февраля россиян предупреждали о новой схеме мошенничества, связанной с темой индексации социальных выплат. Злоумышленники распространяют через соцсети и мессенджеры ботов и приложения, предлагающие проверить размер якобы положенных доплат. После установки такого программного обеспечения злоумышленники могут получить доступ к данным банковских приложений или установить шпионские модули. В другом варианте пользователям предлагают ввести СНИЛС, ИНН и данные банковской карты под предлогом проверки права на «февральскую индексацию».