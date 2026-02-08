Россиян предупредили о мошенничестве с ежемесячными выплатами
Мошенники в феврале могут использовать тему традиционной индексации социальных выплат, предлагая россиянам проверить якобы положенные им доплаты. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе экспертной платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Схема может работать через соцсети: под видом полезного бота или приложения с названиями вроде «Узнайте, на сколько повысилась ваша ЕДВ (единая денежная выплата) в феврале» распространяется вредоносное программное обеспечение. После установки оно может похитить данные банковских приложений или установить шпионские модули.
Второй распространенный вариант – боты в Telegram. Они запрашивают СНИЛС, ИНН и номер банковской карты под предлогом проверки права на «февральскую индексацию». После ввода этой информации злоумышленники либо сразу списывают деньги, либо используют полученные данные для социальной инженерии и дальнейшего хищения средств. Основной целью таких афер становятся пенсионеры и получатели социальных пособий.
В «Мошеловке» рекомендуют проверять любую информацию о выплатах исключительно через официальные источники: портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России или его отделения. Специалисты настоятельно советуют никогда не вводить личные данные в сомнительных онлайн-сервисах и чат-ботах. Если подозрительное приложение уже было установлено, его необходимо немедленно удалить и провести полную проверку устройства антивирусом.
МВД РФ перечислило главные мошеннические схемы от лица соцработников. Как писал ТАСС, основной сценарий действий мошенников, выдающих себя за социальных работников, – это обращение к гражданам под предлогом оформления различных выплат, компенсаций или льгот. Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками органов социальной защиты, Пенсионного фонда РФ, фондов социального страхования или служб жилищно-коммунального хозяйства.