Россиян предупредили о мошенничестве с ежемесячными выплатами

В «Мошеловке» рекомендуют проверять любую информацию о выплатах исключительно через официальные источники: портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России или его отделения. Специалисты настоятельно советуют никогда не вводить личные данные в сомнительных онлайн-сервисах и чат-ботах. Если подозрительное приложение уже было установлено, его необходимо немедленно удалить и провести полную проверку устройства антивирусом.