МВД РФ перечислило главные мошеннические схемы от лица соцработников

В 2026 г. в России появилась новая мошенническая схема с «расследованием убийства». Мошенники выдают себя за участковых и сообщают о якобы совершенном соседом убийстве. Аферисты предупреждают о предстоящей «профилактической беседе» с жильцами дома, а затем убеждают жертву снять деньги со счетов для проведения «секретной операции» в поимке преступника.