МВД РФ перечислило главные мошеннические схемы от лица соцработников
Основной схемой мошенников, действующих под видом соцработников, является обращение к гражданам под предлогом предоставления социальных выплат, компенсаций или льгот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Мошенники чаще всего представляются сотрудниками органов социальной защиты, Пенсионного фонда России, фондов социального страхования или служб жилищно‑коммунального хозяйства.
В МВД отметили, что распространены сценарии, когда мошенники сообщают о «перерасчете» пенсий или пособий, требующем «уплаты госпошлины», либо о «необходимости срочного оформления субсидии» через поддельный сайт или с привлечением курьера.
В 2026 г. в России появилась новая мошенническая схема с «расследованием убийства». Мошенники выдают себя за участковых и сообщают о якобы совершенном соседом убийстве. Аферисты предупреждают о предстоящей «профилактической беседе» с жильцами дома, а затем убеждают жертву снять деньги со счетов для проведения «секретной операции» в поимке преступника.
Мошенники действуют и от имени «Госуслуг»: просят получателей обновить адрес электронной почты, а при возникновении вопросов обратиться в «техподдержку».