В России появилась новая мошенническая схема с «расследованием убийства»

По новой схеме, мошенники звонят от имени полиции, сообщают о якобы совершенном соседом убийстве и предупреждают о предстоящей «профилактической беседе» с жильцами дома. Под предлогом помощи в поимке преступника жертву убеждают снять деньги со счетов для проведения «секретной операции» и передать их курьеру.