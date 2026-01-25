Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России появилась новая мошенническая схема с «расследованием убийства»

Ведомости

Телефонные мошенники, выдавая себя за участковых, вовлекают россиян в ложное расследование «особо опасного преступления». Об этом сообщает «РИА Новости».

По новой схеме, мошенники звонят от имени полиции, сообщают о якобы совершенном соседом убийстве и предупреждают о предстоящей «профилактической беседе» с жильцами дома. Под предлогом помощи в поимке преступника жертву убеждают снять деньги со счетов для проведения «секретной операции» и передать их курьеру.

Мошенники также строго запрещают потерпевшим контактировать с родственниками, утверждая, что информация об операции является конфиденциальной.

В январе МВД сообщило о новой схеме мошенников от имени «Госуслуг». Злоумышленники рассылают сообщения, в которых просят получателей обновить адрес электронной почты в своем профиле, утверждая, что текущий ящик больше не используется для уведомлений.

Аферисты предлагают жертвам при возникновении вопросов обратиться в «техподдержку» и даже указывают ложный номер телефона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её