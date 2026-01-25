В России появилась новая мошенническая схема с «расследованием убийства»
Телефонные мошенники, выдавая себя за участковых, вовлекают россиян в ложное расследование «особо опасного преступления». Об этом сообщает «РИА Новости».
По новой схеме, мошенники звонят от имени полиции, сообщают о якобы совершенном соседом убийстве и предупреждают о предстоящей «профилактической беседе» с жильцами дома. Под предлогом помощи в поимке преступника жертву убеждают снять деньги со счетов для проведения «секретной операции» и передать их курьеру.
Мошенники также строго запрещают потерпевшим контактировать с родственниками, утверждая, что информация об операции является конфиденциальной.
В январе МВД сообщило о новой схеме мошенников от имени «Госуслуг». Злоумышленники рассылают сообщения, в которых просят получателей обновить адрес электронной почты в своем профиле, утверждая, что текущий ящик больше не используется для уведомлений.
Аферисты предлагают жертвам при возникновении вопросов обратиться в «техподдержку» и даже указывают ложный номер телефона.