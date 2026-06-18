Воробьев: в Подмосковье от ударов БПЛА пострадали 16 человек
Число пострадавших в Подмосковье от атаки украинских беспилотников выросло до 16 человек, сообщил губернатор области Андрей Воробьев в Max.
По его словам, ранения получили в том числе двое детей.
По данным Воробьева, наибольшее число пострадавших – в Котельниках, где ранения получили восемь человек, в том числе трехлетний ребенок. В Люберцах пострадали двое мужчин, в Раменском – три человека, в том числе 10-летняя девочка.
В городе Дзержинский 46-летний мужчина получил ранение шеи. На территории ТЦ «Садовод» ранен 50-летний мужчина, его отвезли в Люберецкую больницу. В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.
Воробьев уточнил, что пострадавшие дети госпитализированы в Центр охраны материнства и детства, еще пятеро пострадавших с осколочными ранениями и травмами госпитализированы в Люберецкую больницу.
Сейчас продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Воробьев пообещал «всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака».
В ночь на 18 июня началась масштабная атака ВСУ на российские регионы, в том числе на Москву. Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при подлете к столице были сбиты почти 200 БПЛА.
Из-за атаки блокирована работа аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», задержаны 53 рейса, перекрыто движение транспорта в районе МКАД на ряде улиц в юго-восточном округе. Среди пострадавших от попадания беспилотников объектов Московской НПЗ и рынок «Садовод».