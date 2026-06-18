Воробьев: в Подмосковье от ударов БПЛА пострадали 16 человек

По данным Воробьева, наибольшее число пострадавших – в Котельниках, где ранения получили восемь человек, в том числе трехлетний ребенок. В Люберцах пострадали двое мужчин, в Раменском – три человека, в том числе 10-летняя девочка.



В городе Дзержинский 46-летний мужчина получил ранение шеи. На территории ТЦ «Садовод» ранен 50-летний мужчина, его отвезли в Люберецкую больницу. В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.