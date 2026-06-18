Собянин: за ночь над Москвой сбили почти 200 беспилотников

Силы противовоздушной обороны Минобороны отразили атаку еще десяти украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Позднее он уточнил, что уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, направлявшихся к столице. Всего за ночь на подлете к городу было сбито почти 200 БПЛА.