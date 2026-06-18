Собянин: за ночь над Москвой сбили почти 200 беспилотников
Силы противовоздушной обороны Минобороны отразили атаку еще десяти украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Позднее он уточнил, что уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, направлявшихся к столице. Всего за ночь на подлете к городу было сбито почти 200 БПЛА.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.
18 июня Росавиация сообщила, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.