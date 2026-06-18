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Собянин: за ночь над Москвой сбили почти 200 беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Минобороны отразили атаку еще десяти украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Позднее он уточнил, что уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, направлявшихся к столице. Всего за ночь на подлете к городу было сбито почти 200 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

Утром 18 июня дептранс Москвы сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников в Москве временно перекрыли движение транспорта в районе МКАД на ряде улиц в Юго-Восточном округе. Там был поврежден Московский НПЗ и рынок «Садовод».

18 июня Росавиация сообщила, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

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