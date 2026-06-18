Минтранс: все аэропорты Москвы закрыты из-за атаки БПЛА

Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода, также повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.