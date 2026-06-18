Минтранс: все аэропорты Москвы закрыты из-за атаки БПЛА
Минтранс и Росавиация взяли под особый контроль работу гражданской авиации в московском регионе. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.
«Сейчас аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это – приоритет», – говорится в сообщении Минтранса.
Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Пассажирам раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов.
Ранее Росавиация сообщала, что ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропортах «Внуково», «Жуковский» и «Шереметьево».
Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода, также повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.