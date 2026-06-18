Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NKNC57,25-0,95%CNY Бирж.10,846+0,61%IMOEX2 459,29-1,04%RTSI1 064,95-1,04%RGBI118,21-0,07%RGBITR782,89-0,03%
Главная / Общество /

Минтранс: все аэропорты Москвы закрыты из-за атаки БПЛА

Ведомости

Минтранс и Росавиация взяли под особый контроль работу гражданской авиации в московском регионе. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«Сейчас аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это – приоритет», – говорится в сообщении Минтранса.

Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

Общество

Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Пассажирам раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов.

Ранее Росавиация сообщала, что ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропортах «Внуково», «Жуковский» и «Шереметьево».

Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода, также повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте