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В Москве перекрыли движение транспорта на юго-востоке МКАД

Ведомости

В Москве временно перекрыли движение транспортных средств в районе МКАД на ряде улиц в юго-восточном округе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

По данным ведомства, движение временно закрыто на улице Верхние Поля в обоих направлениях на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк, а также на улице Чагинской. Кроме того, ограничения введены на улице Капотня на отрезке от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.

В связи с изменением дорожной обстановки департамент транспорта скорректировал маршруты ряда автобусов. Изменения затронули линии, следующие как со стороны МКАД, так и со стороны улицы Белореченской. Власти рекомендовали жителям и гостям города по возможности пользоваться ближайшими станциями метро, расположенными на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод. По словам Собянина, принимаются меры к ликвидации последствий. Также повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Пострадавших нет.

Столичный мэр также заявил о 180 сбитых БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы.

Росавиация отменила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагаванях вводили для обеспечения безопасности полетов. Мера продолжает действовать в аэропорту «Шереметьево», где проводили эвакуацию пассажиров из-за угрозы атаки беспилотников.

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