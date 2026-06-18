В Москве перекрыли движение транспорта на юго-востоке МКАД

По данным ведомства, движение временно закрыто на улице Верхние Поля в обоих направлениях на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк, а также на улице Чагинской. Кроме того, ограничения введены на улице Капотня на отрезке от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.