В Москве перекрыли движение транспорта на юго-востоке МКАД
В Москве временно перекрыли движение транспортных средств в районе МКАД на ряде улиц в юго-восточном округе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
По данным ведомства, движение временно закрыто на улице Верхние Поля в обоих направлениях на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк, а также на улице Чагинской. Кроме того, ограничения введены на улице Капотня на отрезке от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.
В связи с изменением дорожной обстановки департамент транспорта скорректировал маршруты ряда автобусов. Изменения затронули линии, следующие как со стороны МКАД, так и со стороны улицы Белореченской. Власти рекомендовали жителям и гостям города по возможности пользоваться ближайшими станциями метро, расположенными на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиях.
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