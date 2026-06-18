Росавиация сняла ограничения на работу трех московских аэропортов

Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказали о ночной атаке беспилотников на столичный регион. Силы ПВО сбили 137 беспилотников на подлете к Москве за несколько часов. В столице повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод». В Подмосковье атаке подверглись торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах рухнули фрагменты БПЛА, пострадала женщина.