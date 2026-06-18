Росавиация сняла ограничения на работу трех московских аэропортов
Временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменены. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагаванях вводили для обеспечения безопасности полетов. Мера продолжает действовать в аэропорту «Шереметьево», где проводили эвакуацию пассажиров из-за угрозы атаки беспилотников.
Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказали о ночной атаке беспилотников на столичный регион. Силы ПВО сбили 137 беспилотников на подлете к Москве за несколько часов. В столице повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод». В Подмосковье атаке подверглись торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах рухнули фрагменты БПЛА, пострадала женщина.