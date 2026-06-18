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Главная / Общество /

Минтранс: в аэропортах Москвы задержаны 53 рейса после атаки БПЛА

Ведомости

В московских аэропортах после массированной атаки беспилотников задержаны на вылет более двух часов 53 рейса. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» уже принимают и отправляют рейсы, «Жуковский» работает по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил Минтранс в Telegram.

Авиакомпании работают с пассажирами в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков, питания и размещение в гостиницах. Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора держат на контроле работу воздушного транспорта в московском регионе.

Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

Общество

Ранее утром все четыре аэропорта московского авиаузла временно закрывались на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. В терминалах были усилены справочные службы, пассажирам раздавали коврики и матрасы, работали комнаты матери и ребенка.

Массированная атака беспилотников на Москву и область произошла в ночь на 18 июня. Силы ПВО сбили почти 200 дронов на подлете к столице. Нескольким аппаратам удалось достичь Московского НПЗ, также повреждено здание ТЦ «Садовод». В Подмосковье зафиксированы попадания в жилые дома в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде.

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