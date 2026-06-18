Минтранс: в аэропортах Москвы задержаны 53 рейса после атаки БПЛА

В московских аэропортах после массированной атаки беспилотников задержаны на вылет более двух часов 53 рейса. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» уже принимают и отправляют рейсы, «Жуковский» работает по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил Минтранс в Telegram.