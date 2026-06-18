Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты после отмен рейсов

В «Аэрофлоте» и авиакомпании «Россия» для этого доступны чат-бот на официальном сайте и раздел «Управление бронированием». Возврат полностью неиспользованных билетов, приобретенных через сайт перевозчика или контакт-центр, также можно оформить онлайн. Если билет был куплен через агентство или сторонний сервис, обращаться необходимо по месту приобретения.