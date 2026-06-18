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Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты после отмен рейсов

Ведомости

Пассажирам рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», отмененных 18 июня из-за временных ограничений в московских аэропортах, рекомендовали воздержаться от поездок в аэропорты.

Перевозчики разъяснили порядок действий для клиентов. Пассажиры могут оформить возврат денежных средств или переоформить билеты в дистанционном формате.

В «Аэрофлоте» и авиакомпании «Россия» для этого доступны чат-бот на официальном сайте и раздел «Управление бронированием». Возврат полностью неиспользованных билетов, приобретенных через сайт перевозчика или контакт-центр, также можно оформить онлайн. Если билет был куплен через агентство или сторонний сервис, обращаться необходимо по месту приобретения.

Авиакомпания «Победа» советует отслеживать статус рейсов через чат-бота Витю, официальный сайт аэропорта вылета, а также уведомления по электронной почте и SMS, указанные при бронировании. Для клиентов компании действует механизм вынужденного возврата средств, который распространяется в том числе на билеты, приобретенные по невозвратным тарифам.

Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

Общество

Авиакомпании продолжают информировать пассажиров обо всех изменениях расписания. Кроме того, при задержках рейсов перевозчики обязаны предоставлять обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Пресс-служба Минтранса сообщила, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов.

Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.

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