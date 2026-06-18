ФАС потребовала от крупной сети АЗС обосновать цены на заправках
Федеральная антимонопольная служба направила запрос в ООО ТД «Нефтьмагистраль» о ценах на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в ведомстве.
Компании необходимо до 26 июня предоставить сведения о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, объемах реализации топлива на АЗС, рентабельности продаж, а также экономическое обоснование изменения цен.
В ФАС назвали «Нефтьмагистраль» крупнейшей независимой сетью АЗС и подчеркнули, что запрос связан с контролем за соблюдением требований антимонопольного законодательства участниками рынка.
16 июня антимонопольщики также сообщали о выявлении признаков картельного сговора на биржевых торгах топливом. Дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО «Солид – товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел».
ФАС считает, что компании могли координировать свои действия при совершении сделок на бирже. Как утверждают в службе, участники предполагаемого сговора регулярно перепродавали бензин и дизтопливо по завышенным ценам, а также выкупали значительные объемы нефтепродуктов на торгах. Это, по оценке ведомства, ограничивало возможности добросовестных участников рынка по приобретению топлива.