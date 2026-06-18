ФАС потребовала от крупной сети АЗС обосновать цены на заправках

ФАС считает, что компании могли координировать свои действия при совершении сделок на бирже. Как утверждают в службе, участники предполагаемого сговора регулярно перепродавали бензин и дизтопливо по завышенным ценам, а также выкупали значительные объемы нефтепродуктов на торгах. Это, по оценке ведомства, ограничивало возможности добросовестных участников рынка по приобретению топлива.