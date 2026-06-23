Москва временно отменила пропуска для бензовозов
Власти Москвы с 23 июня временно отменили требование оформлять пропуска для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива на автозаправочные станции. Мера введена по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей АЗС, сообщается на сайте московской мэрии.
Теперь водители бензовозов смогут круглосуточно передвигаться по городу без получения разрешительных документов. «Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут», – пояснили в мэрии столицы.
В сообщении отмечается, что в Москве продолжают действовать ограничения на движение грузового транспорта. Водители грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обязаны оформлять специальные пропуска для проезда по городу.
23 июня вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. По его словам, кабмин подготовил комплекс мер для увеличения поставок топлива в период летнего роста спроса на нефтепродукты. Новак также сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. До этого уже были введены ограничения на экспорт бензина и авиационного керосина.