Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN316,05+5,17%CNY Бирж.10,941-0,44%IMOEX2 335,94+0,76%RTSI986,16-0,39%RGBI116,11+0,16%RGBITR770,49+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Москва временно отменила пропуска для бензовозов

Ведомости

Власти Москвы с 23 июня временно отменили требование оформлять пропуска для бензовозов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива на автозаправочные станции. Мера введена по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей АЗС, сообщается на сайте московской мэрии.

Теперь водители бензовозов смогут круглосуточно передвигаться по городу без получения разрешительных документов. «Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут», – пояснили в мэрии столицы.

В сообщении отмечается, что в Москве продолжают действовать ограничения на движение грузового транспорта. Водители грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обязаны оформлять специальные пропуска для проезда по городу.

23 июня вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. По его словам, кабмин подготовил комплекс мер для увеличения поставок топлива в период летнего роста спроса на нефтепродукты. Новак также сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. До этого уже были введены ограничения на экспорт бензина и авиационного керосина.

Читайте также:Правительство подготовит план стабилизации рынка топлива
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её