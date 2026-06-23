Москва временно отменила пропуска для бензовозов

23 июня вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. По его словам, кабмин подготовил комплекс мер для увеличения поставок топлива в период летнего роста спроса на нефтепродукты. Новак также сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. До этого уже были введены ограничения на экспорт бензина и авиационного керосина.