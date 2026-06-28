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Новак сообщил о снижении норматива биржевых продаж бензина до 10%

Ведомости

Правительство приняло решение временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Новая норма будет действовать в течение трех месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах XXIII съезда партии «Единая Россия», передает «РИА Новости».

По его словам, это одна из мер, направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о поддержке инициативы по уменьшению норматива реализации бензина через биржу на 5 процентных пунктов.

26 июня механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики обсудили Новак и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, новые механизмы позволят своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и нивелировать риски локальных дисбалансов. Собянин и Новак также обсудили координацию действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка по снабжению столицы топливом.

24 июня вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке, поручив обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня вице-премьер заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. В этот же день он сообщил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.

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