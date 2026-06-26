Новак и Собянин обсудили механизмы мониторинга топливного рынка Москвы
Механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики обсудили вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщило правительство РФ по итогам рабочей встречи.
Как отмечается в сообщении, новые механизмы позволят своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и нивелировать риски локальных дисбалансов.
Собянин и Новак также обсудили координацию действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка по снабжению столицы топливом.
24 июня вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке, поручив обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня вице-премьер заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. В этот же день он сообщил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.
В ночь на 16 июня Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне был атакован беспилотниками – один из дронов повредил объект на территории завода, возник пожар, который удалось потушить лишь через несколько часов. МНПЗ обеспечивает около 35–40% потребностей столичного региона в моторном топливе.