Новак и Собянин обсудили механизмы мониторинга топливного рынка Москвы

24 июня вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке, поручив обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня вице-премьер заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. В этот же день он сообщил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.



В ночь на 16 июня Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне был атакован беспилотниками – один из дронов повредил объект на территории завода, возник пожар, который удалось потушить лишь через несколько часов. МНПЗ обеспечивает около 35–40% потребностей столичного региона в моторном топливе.