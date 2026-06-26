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Новак и Собянин обсудили механизмы мониторинга топливного рынка Москвы

Ведомости

Механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики обсудили вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщило правительство РФ по итогам рабочей встречи.

Как отмечается в сообщении, новые механизмы позволят своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и нивелировать риски локальных дисбалансов.

Собянин и Новак также обсудили координацию действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка по снабжению столицы топливом.

24 июня вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке, поручив обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня вице-премьер заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. В этот же день он сообщил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.

В ночь на 16 июня Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне был атакован беспилотниками – один из дронов повредил объект на территории завода, возник пожар, который удалось потушить лишь через несколько часов. МНПЗ обеспечивает около 35–40% потребностей столичного региона в моторном топливе.

22 июня средняя стоимость бензина Аи-92 на московских АЗС выросла на 92 коп. – до 66,14 руб. за литр. 23 июня Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой и сообщил о разработке комплекса мер по обеспечению дополнительных поставок топлива в летний сезон.

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