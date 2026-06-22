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Главная / Бизнес /

Стоимость бензина на московских АЗС за неделю выросла почти на рубль

Ведомости

Средняя стоимость бензина АИ-92 за неделю с 15 по 22 июня выросла на 92 коп. и достигла 66,14 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные московской топливной ассоциации.

Согласно опубликованной статистике, цена бензина АИ-95 увеличилась на 93 коп. до 73,01 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива выросла на 87 коп. и составила 80,15 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-100 увеличилась на 69 коп. до 98,94 руб. за литр.

22 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Участники рассмотрели динамику цен, поставки в регионы и уровень запасов. По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования.

ФАС доложила о принимаемых мерах по предупреждению необоснованного роста цен и пресечению нарушений антимонопольного законодательства. Представители нефтяных компаний отчитались о мерах по насыщению внутреннего рынка, увеличению производства и вводу новых мощностей. Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации.

11 июня на совещании с вице-премьером представили комплекс мер по приоритетному обеспечению рынка.

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