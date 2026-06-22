Стоимость бензина на московских АЗС за неделю выросла почти на рубль

Согласно опубликованной статистике, цена бензина АИ-95 увеличилась на 93 коп. до 73,01 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива выросла на 87 коп. и составила 80,15 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-100 увеличилась на 69 коп. до 98,94 руб. за литр.