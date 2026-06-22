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Новак поручил ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка

ФАС будет вести непрерывный мониторинг цен
Ведомости

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Участники рассмотрели динамику цен, поставки в регионы и уровень запасов. По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования, сообщило правительство в Мах.

ФАС доложила о принимаемых мерах по предупреждению необоснованного роста цен и пресечению нарушений антимонопольного законодательства. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ – подчеркнута необходимость безусловного и своевременного снабжения АПК. Представители нефтяных компаний отчитались о мерах по насыщению внутреннего рынка, увеличению производства и вводу новых мощностей. Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации.

В мае в Крыму и Севастополе ввели временные ограничения на продажу топлива – отпуск бензина АИ-92 ограничили 20 л на машину, заправку канистр запретили. В Республике Коми также вводили ограничения. 4 июня Новак заявлял, что рынок топлива в России стабилен, а цены на большей части АЗС растут не выше инфляции. 21 июня, на фоне атак БПЛА на Керченский полуостров, в Крыму также были введены ограничения на отпуск топлива для физических и юридических лиц. Аналогичные топливные меры действуют в Севастополе 22 и 23 июня.

11 июня на совещании с вице-премьером представили комплекс мер по приоритетному обеспечению рынка. Глава «Роснефти» Игорь Сечин 22 июня сообщил, что компания практически не уходит на экспорт с нефтепродуктами и ограничений на АЗС нет.

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