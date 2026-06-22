Новак поручил ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка

В мае в Крыму и Севастополе ввели временные ограничения на продажу топлива – отпуск бензина АИ-92 ограничили 20 л на машину, заправку канистр запретили. В Республике Коми также вводили ограничения. 4 июня Новак заявлял, что рынок топлива в России стабилен, а цены на большей части АЗС растут не выше инфляции. 21 июня, на фоне атак БПЛА на Керченский полуостров, в Крыму также были введены ограничения на отпуск топлива для физических и юридических лиц. Аналогичные топливные меры действуют в Севастополе 22 и 23 июня.