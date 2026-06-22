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Главная / Бизнес /

Игорь Сечин заявил о стабильной работе АЗС «Роснефти»

В сложных рыночных условиях компания почти не поставляет нефтепродукты на экспорт, сообщил он
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» продолжает стабильно снабжать топливом российских потребителей, ограничений на АЗС компании практически нет. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Отвечая на вопросы акционеров, глава «Роснефти» признал, что на российском рынке нефтепродуктов складывается непростая конъюнктура. По его словам, для этого есть объективные, фундаментальные и ситуативные факторы: высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы и внеплановые ремонты НПЗ. При этом для «Роснефти» стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом остается одной из основных задач, подчеркнул Сечин.

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