Игорь Сечин заявил о стабильной работе АЗС «Роснефти»

Отвечая на вопросы акционеров, глава «Роснефти» признал, что на российском рынке нефтепродуктов складывается непростая конъюнктура. По его словам, для этого есть объективные, фундаментальные и ситуативные факторы: высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы и внеплановые ремонты НПЗ. При этом для «Роснефти» стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом остается одной из основных задач, подчеркнул Сечин.