Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтоплива

Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтопливаЭмбарго для производителей не будет продолжительным, так как профицит дизеля в стране сохраняется
Правительство рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт из России дизельного топлива. Об этом 26 июня сообщил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, эмбарго, в случае его введения, не будет продолжительным, срок ограничений составит несколько месяцев. «Мы рассматриваем короткие сроки. У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», – отметил чиновник (цитата по ТАСС).
Вопрос введения запрета будет обсуждаться 26 июня на совещании по ситуации на рынке топлива, уточнил Новак.
Он также отметил, что на российском рынке есть необходимые запасы топлива, но сейчас происходит «перестройка логистических связей», а также наблюдается ажиотажный спрос. По словам вице-премьера, из-за ажиотажа спрос на топливо в стране вырос на 20-30%. «Балансировка рынка потребует какого-то времени», – заключил Новак.
Сейчас запрет на поставки за рубеж действует для компаний, которые не являются производителями дизтоплива (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Он был установлен в конце сентября 2025 г. на три месяца (до 31 декабря 2025 г.), затем правительство дважды продлило срок действия ограничений – до 28 февраля и до 31 июля 2026 г.
С начала апреля в России также введен запрет на экспорт бензина для всех компаний. Он действует до 31 июля 2026 г. Эмбарго не распространяется на отгрузки в рамках межправительственных соглашений и на гуманитарные поставки.
В конце июня этого года власти более 20 российских регионов объявили о различных ограничениях при продаже автомобильного топлива на АЗС для борьбы с ажиотажным спросом. В Севастополе и Крыму из-за признанного властями этих регионов дефицита продажи бензина и дизеля приостановлены, топливо отпускается только государственным службам.
На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 23 июня Новак говорил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов «непростая, но контролируемая». По его словам, правительство разработало комплекс мер по обеспечению дополнительных поставок топлива, что позволяет решать «периодически возникающие объективные логистические проблемы» в отдельных регионах и на отдельных АЗС.
Днем ранее, 22 июня, по итогам совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. По словам источников «Ведомостей», в перечень мероприятий могут войти увеличение импорта моторного топлива и возможность выпуска нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента.
Госдума 24 июня приняла закон, включающий комплекс налоговых мер для обеспечения автомобильным топливом российского рынка. Документ корректирует параметры демпфирующего механизма на топливном рынке, устанавливая порядок расчета выплат при импорте бензина. Он также разрешает производство бензина путем смешения нафты с иными компонентами и распространяет на такой бензин выплаты обратного акциза.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин напоминает, что в России исторически наблюдается существенный профицит дизельного топлива. Ранее производство превышало спрос вдвое, а в последние годы – примерно на 70%, указывает он. Тем не менее нарушения логистических цепочек влияют на объемы топлива и цены в регионах, зависимых от поставок, говорит эксперт.
Экспортные ограничения позволят «насытить» всю цепочку поставок топлива, поскольку у производителей не останется иного выбора, кроме увеличения отгрузок на внутренний рынок, поясняет Терешкин. Но в случае длительных ограничений компании будут сокращать переработку нефти, подстраивая предложение под спрос, предупреждает он.
Производство дизеля в России значительно превышает спрос даже в условиях текущего снижения объема производства из-за атак на НПЗ, соглашается аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Поэтому запрет на экспорт способен за 2-3 месяца полностью устранить локальные перебои с поставками и сбить цены на дизель на внутреннем рынке, полагает эксперт.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве Игоря Юшкова, запрет на экспорт может быть введен до конца сентября этого года для обеспечения запасов топлива для аграриев на период уборочной кампании. Пик спроса на дизель в России наблюдается весной во время посевной кампании и в конце лета – начале осени в период сбора урожая, напоминает он.