Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтоплива

Сейчас запрет на поставки за рубеж действует для компаний, которые не являются производителями дизтоплива (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Он был установлен в конце сентября 2025 г. на три месяца (до 31 декабря 2025 г.), затем правительство дважды продлило срок действия ограничений – до 28 февраля и до 31 июля 2026 г.