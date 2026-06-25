Госдума приняла поправки о субсидиях для импорта бензина

Госдума приняла поправки о субсидиях для импорта бензинаСитуация на топливном рынке требует оперативных действий от властей
Госдума 24 июня приняла закон, включающий комплекс налоговых мер для обеспечения автомобильным топливом российского рынка, следует из материалов нижней палаты парламента. Он корректирует параметры демпфирующего механизма на топливном рынке, устанавливая порядок расчета выплат при импорте бензина.
При импорте бензина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) коэффициент, от которого зависит размер выплат, увеличится с 0,68 до 0,9. При импорте из других стран величина выплат будет определяться исходя из средней индикативной цены на бензин Аи-92 на рынке Индии и стоимости затрат на доставку топлива из Индии в морские порты России.
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