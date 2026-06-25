Госдума приняла поправки о субсидиях для импорта бензина

При импорте бензина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) коэффициент, от которого зависит размер выплат, увеличится с 0,68 до 0,9. При импорте из других стран величина выплат будет определяться исходя из средней индикативной цены на бензин Аи-92 на рынке Индии и стоимости затрат на доставку топлива из Индии в морские порты России.