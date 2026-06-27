Балкон, гараж и даже багажник: где запрещено хранить бензин

Балкон, гараж и даже багажник: где запрещено хранить бензинЛичные запасы горючего должны находиться в специально отведенных местах
- Хранение топлива в жилых и технических помещениях
- Места для автомобилей
- Частные дома и дачи
- Предприятия и мастерские
- В какой таре можно хранить бензин
- Что грозит за нарушение правил хранения бензина
На фоне проблем с логистикой во многих регионах России появился ажиотажный спрос на бензин: автолюбители закупаются горючим впрок, разливая его по канистрам и другим тарам. При этом хранить горючее в бытовых условиях – в квартире, на балконе, на лестничной клетке или даже в гараже – строго запрещено. О правилах обращения с топливом – в материале «Ведомостей».
Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям, причем опасность представляет не только само горючее, но и его пары, которые могут накапливаться в плохо проветриваемом помещении и загораться даже от статического электричества. Основной документ, регулирующий хранение топлива в Российской Федерации, – правила противопожарного режима, утвержденные правительством в 2020 г. Обязанность граждан соблюдать требования пожарной безопасности закреплена в ст. 34 одноименного федерального закона.
Жилые и технические помещения
Хранение запаса бензина в квартире недопустимо. Правила прямо запрещают устраивать в жилых помещениях склады для пожароопасных веществ и материалов. Не имеет значения, стоит канистра в прихожей, встроенной кладовой или за дверью тамбура: пары могут распространиться по всему жилью и путям эвакуации. Это требование относится и к коридорам, и к лестничным клеткам. Балкон также не является безопасным местом для хранения горючего, поскольку остается частью жилого помещения. Летом закрытая лоджия нагревается, зимой – охлаждается, что создает риски разгерметизации тары и возникновения пожара.
На чердаках, в подвалах, цоколях, подпольях, котельных, электрощитовых, вентиляционных камерах и любых других технических помещениях действует прямой запрет, если иное не предусмотрено документами по пожарной безопасности. Плохой воздухообмен и близость коммуникаций делают последствия утечки там особенно тяжелыми. Запрет распространяется не только на многоквартирные, но и частные дома.
Места для автомобилей
В гаражах, подземных паркингах и на стоянках хранить бензин нельзя. Правила запрещают держать горючее и даже тару от него в помещениях, под навесами и на открытых площадках для транспорта. Канистры с бензином подпадают под ограничение независимо от того, где они находятся – на стеллаже, в смотровой яме или в багажнике припаркованной машины. Более того, в этих местах правила запрещают заправлять автомобили, сливать из них топливо или оставлять открытой горловину бака.
Багажник автомобиля предназначен только для перевозки, но не постоянного хранения бензина. Во время поездки канистра должна быть герметичной, установлена вертикально, защищена от опрокидывания и перемещения. Ее нельзя оставлять рядом с нагревающимися предметами, а также на солнцепеке. После перевозки топливо следует убрать из машины.
Частные дома и дачи
Для небольшого резерва горючего подходит отдельный нежилой хозблок, который не используется как гараж и не относится к техническим помещениям. Он должен быть защищен от солнца и источников тепла, не содержать обогревателей и иного электрооборудования, а также хорошо проветриваться. Бензин следует держать в закрытой заводской таре отдельно от окислителей, газовых баллонов, удобрений и других материалов. Открытый двор или навес не считается надлежащим местом для хранения бензина: помимо нагрева есть риски опрокидывания и доступа к топливу животных или детей.
Предприятия и мастерские
Для бизнеса условия строже. Правила противопожарного режима обязывают хранить легковоспламеняющиеся жидкости в шкафах из негорючих материалов отдельно от иных субстанций. Объем бензина не должен превышать норм, установленных на предприятии. Для создания склада топлива требуются проектные решения, категорирование помещений, инженерная защита и соблюдение отраслевых сводов правил. Непосредственно на рабочем месте допускается нахождение только сменной потребности бензина. Работы с горючим проводят при работающей вентиляции, а операции по вскрытию тары – в помещениях, изолированных от мест хранения.
В какой таре можно хранить бензин
Правила запрещают использовать на АЗС только те емкости, при наполнении которых может возникнуть искра. Тем не менее МЧС рекомендует использовать для бензина металлические канистры и предостерегает от покупки полиэтиленовых и стеклянных бутылей. АЗС вправе отказать в отпуске топлива в явно неподходящую или искроопасную емкость.
Наиболее безопасный вариант – заводская металлическая канистра для нефтепродуктов с исправной крышкой и бензостойким уплотнением. Специализированная пластиковая канистра должна быть предназначена изготовителем для топлива и иметь соответствующую маркировку. Обычная ПЭТ-бутылка к ней не относится.
Что грозит за нарушение правил хранения бензина
В случае небрежного обращения с топливом граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
За обычное нарушение физическому лицу грозит предупреждение или штраф в размере от 5000 до 15 000 руб. Для должностного лица штраф составит от 20 000 до 30 000 руб., для индивидуального предпринимателя – от 40 000 до 60 000 руб., для организации – от 300 000 до 400 000 руб.
При действии особого противопожарного режима ответственность усиливается. Гражданина могут оштрафовать уже на 10 000–20 000 руб., должностное лицо – на 30 000–60 000 руб., предпринимателя – на 60 000–80 000 руб., а организацию – на 400 000–800 000 руб.
Если нарушение вызвало пожар, привело к повреждению чужого имущества, а также причинило легкий или средней тяжести вред здоровью, штраф для гражданина возрастает до 40 000–50 000 руб. Для должностных лиц предусмотрены еще более крупные санкции, а для бизнеса – вплоть до административного приостановления деятельности. При тяжком вреде здоровью организацию ждет штраф от 1 до 2 млн руб. При этом он не отменяет обязанности возместить причиненный вред. Виновник, как правило, должен в полном объеме компенсировать имущественный ущерб и затраты на лечение.
Если нарушение привело к тяжелым последствиям или гибели человека, возможна уголовная ответственность. Ст. 218 УК РФ (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий) предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) применяется к лицу, на котором лежала обязанность соблюдать правила: максимальное наказание достигает семи лет лишения свободы, если погибли два человека или более.