Балкон, гараж и даже багажник: где запрещено хранить бензин

В гаражах, подземных паркингах и на стоянках хранить бензин нельзя. Правила запрещают держать горючее и даже тару от него в помещениях, под навесами и на открытых площадках для транспорта. Канистры с бензином подпадают под ограничение независимо от того, где они находятся – на стеллаже, в смотровой яме или в багажнике припаркованной машины. Более того, в этих местах правила запрещают заправлять автомобили, сливать из них топливо или оставлять открытой горловину бака.