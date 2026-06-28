Путин: производство топлива в июле должно превысить июньские показатели

28 июня Новак сообщил, что правительство приняло решение временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Новая норма будет действовать в течение трех месяцев. По его словам, это одна из мер, направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о поддержке инициативы по уменьшению норматива реализации бензина через биржу на 5 процентных пунктов.