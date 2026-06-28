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Путин: производство топлива в июле должно превысить июньские показатели

Ведомости

Производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном обеспечению внутреннего рынка топливом.

«Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – сказал глава государства.

28 июня Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр экономики Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, на мероприятии присутствовали руководители крупных энергетических компаний.

28 июня Новак сообщил, что правительство приняло решение временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Новая норма будет действовать в течение трех месяцев. По его словам, это одна из мер, направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о поддержке инициативы по уменьшению норматива реализации бензина через биржу на 5 процентных пунктов.

24 июня вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке, поручив обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня вице-премьер заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. В этот же день он сообщил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.

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