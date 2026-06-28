Путин предложил обсудить новые меры для стабильного снабжения топливом
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть дополнительные меры, которые позволят обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка топливом. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном обеспечению внутреннего рынка топливом.
По словам президента, необходимо рассмотреть дополнительные решения, которые обеспечат бесперебойное стабильное снабжение топливом российских граждан и бизнес, а также социально-значимых организаций. Путин также отметил, что стоит обсудить реализацию уже принятых решений в этом направлении.
Глава государства также заявил о необходимости принять системные меры, которые ответят масштабу текущей ситуации с топливом. Путин указал на наращивание объема предложения, и на необходимость выдерживать экономически обоснованные цены на бензин.
24 июня вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке, поручив обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. В этот же день он сообщил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.