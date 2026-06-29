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Главная / Бизнес /

Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах

Власти продолжат мониторить цены
Ведомости

Регионам необходимо выстроить «взвешенный подход» к распределению топливных ресурсов. Поручение дал вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке, передает правительство.

«Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях», – говорится в сообщении.

Также власти обсудили обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ. Регионам также поручили продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Путин заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. По его утверждению, резервы бензина в стране сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, несмотря на поступление ранее накопленных объемов топлива.

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