Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Путин заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. По его утверждению, резервы бензина в стране сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, несмотря на поступление ранее накопленных объемов топлива.