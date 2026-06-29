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Главная / Экономика /

ЦБ учтет ситуацию на топливном рынке при обновлении прогноза по инфляции

Ведомости

Банк России примет во внимание ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке обновленного прогноза. Об этом рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Заботкин, сообщает «Росбалт».

По его словам, регулятор будет внимательно следить за развитием ситуации с поставками топлива и динамикой цен, а также учитывать эффективность мер, которые правительство принимает для стабилизации рынка.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, но не носит критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты российской энергетической инфраструктуры создают определенные проблемы, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются.

В тот же день президент провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Путин подчеркнул необходимость рассмотреть дополнительные меры, которые позволят гарантировать бесперебойное и стабильное снабжение нефтепродуктами граждан, бизнеса и социально значимых организаций.

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