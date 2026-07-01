Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом
Правительство принимает меры для стабилизации ситуации с топливом, не стоит драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создают, понятно, кто и специально создает. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – сказала она.
Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива. Проблемы с поставками начались в южных регионах РФ, позже похожая ситуация сложилась в других субъектах.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что энергоинфраструктура в России работает не на полную мощность. Решетников считает, что оптимизация использования уже созданной инфраструктуры позволит увеличить потенциал на 15-20%.