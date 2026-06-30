Росстат продолжит публикацию статистики с ценами на топливо

Последний месяц ряд российских регионов столкнулись с дефицитом топлива. Проблемы с поставками начались в южных регионах РФ, позже похожая ситуация сложилась в других субъектах. 28 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что кабмин принял решение на три месяца снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.