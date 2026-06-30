Росстат продолжит публикацию статистики с ценами на топливо

Росстат продолжит публикацию статистики с ценами на топливоДо этого пункт пропал из плана статистики
Росстат продолжит публиковать данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Это следует из ответа службы «Ведомостям».
Таким образом, Росстат прокомментировал распоряжение правительства от 25 июня, которое исключило пункт из федерального плана статистики. Ведомство указало, что регулярно актуализирует федеральный план статработ. В частности, с начала года из него исключено 47 позиций, а включено 10.
Оценка индекса потребительских цен и статистика цен на нефтепродуктов за 23-29 июня будет опубликована Росстатом 1 июля.
Последний месяц ряд российских регионов столкнулись с дефицитом топлива. Проблемы с поставками начались в южных регионах РФ, позже похожая ситуация сложилась в других субъектах. 28 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что кабмин принял решение на три месяца снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме. По его данным, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Президент рассказал, что запасы бензина в РФ сейчас составляют 1,7 млн т, что почти соответствует прошлогоднему уровню.