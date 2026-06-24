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Главная / Бизнес /

ФАС призвала топливные союзы соблюдать принципы ответственного ценообразования

Письмо направлено 26 нефтяным объединениям
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Письмо об этом было направлено в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, уточняется в заявлении.

«На основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям», – добавили в службе.

Накануне ФАС поручила 16 управлениям усилить контроль за топливом для аграриев. Поручения были направлены в территориальные управления в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

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