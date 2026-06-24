ФАС призвала топливные союзы соблюдать принципы ответственного ценообразования

ФАС призвала топливные союзы соблюдать принципы ответственного ценообразованияПисьмо направлено 26 нефтяным объединениям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Это следует из сообщения на сайте ведомства.
Письмо об этом было направлено в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, уточняется в заявлении.
«На основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям», – добавили в службе.
Накануне ФАС поручила 16 управлениям усилить контроль за топливом для аграриев. Поручения были направлены в территориальные управления в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.