ФАС поручила 16 управлениям усилить контроль за топливом для аграриев

22 июня средняя стоимость бензина АИ-92 на московских АЗС за неделю выросла на 92 коп. до 66,14 руб. за литр. В тот же день власти Иркутской области ввели ограничения на отпуск бензина на отдельных АЗС из-за дефицита топлива, а вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке и поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен.