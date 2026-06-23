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ФАС поручила 16 управлениям усилить контроль за топливом для аграриев

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила поручения в территориальные управления в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах об усилении контроля за реализацией топлива для сельхозпроизводителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Территориальным органам поручено усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Особое внимание управления должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений ФАС рекомендует оперативно принимать меры антимонопольного реагирования.

В рамках поручения антимонопольным органам совместно с властями регионов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива.

Ранее ФАС уже направила аналогичные поручения 11 управлениям.

23 июня правительство поручило профильным ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка, включающий увеличение импорта и корректировку демпфирующего механизма.

22 июня средняя стоимость бензина АИ-92 на московских АЗС за неделю выросла на 92 коп. до 66,14 руб. за литр. В тот же день власти Иркутской области ввели ограничения на отпуск бензина на отдельных АЗС из-за дефицита топлива, а вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке и поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен.

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