Как вести себя инвестору во время сильной волатильности рынка

Российский фондовый рынок в прошедшую неделю отличился высокой волатильностью. Индекс Мосбиржи 22 июня опустился до минимального уровня за последние три года – 2318,28 пункта, упав в тот день более чем на 4%. На протяжении всей недели бенчмарк предпринимал попытки небольшого роста, но в итоге за пять рабочих дней снизился на 5,56% до 2286,03 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 10% и составил 934,52 пункта.