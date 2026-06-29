Как вести себя инвестору во время сильной волатильности рынка

Как вести себя инвестору во время сильной волатильности рынкаНеобходимо концентрироваться на средне- и долгосрочных вложениях, считают эксперты
Российский фондовый рынок в прошедшую неделю отличился высокой волатильностью. Индекс Мосбиржи 22 июня опустился до минимального уровня за последние три года – 2318,28 пункта, упав в тот день более чем на 4%. На протяжении всей недели бенчмарк предпринимал попытки небольшого роста, но в итоге за пять рабочих дней снизился на 5,56% до 2286,03 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 10% и составил 934,52 пункта.
Что происходило на рынках
Индекс российских гособлигаций упал на неделе ниже 114 пунктов впервые за восемь месяцев – по итогам пятницы он достиг 113,81 пункта.
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