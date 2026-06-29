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Главная / Инвестиции /

Как вести себя инвестору во время сильной волатильности рынка

Необходимо концентрироваться на средне- и долгосрочных вложениях, считают эксперты
Анастасия Брянцева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российский фондовый рынок в прошедшую неделю отличился высокой волатильностью. Индекс Мосбиржи 22 июня опустился до минимального уровня за последние три года – 2318,28 пункта, упав в тот день более чем на 4%. На протяжении всей недели бенчмарк предпринимал попытки небольшого роста, но в итоге за пять рабочих дней снизился на 5,56% до 2286,03 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 10% и составил 934,52 пункта.

Что происходило на рынках

Индекс российских гособлигаций упал на неделе ниже 114 пунктов впервые за восемь месяцев – по итогам пятницы он достиг 113,81 пункта.

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