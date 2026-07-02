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Главная / Финансы /

Набиуллина: все готово к широкому применению цифрового рубля с 1 сентября

Ведомости

К широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября все готово. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина прессе на Финансовом конгрессе регулятора.

«У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться – все готовы», – сказала она.

Цифровой рубль – это цифровая форма российской нацвалюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В конечном счете у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая.

Выпуском цифровых рублей будет заниматься ЦБ на спецплатформе. Регулятор лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на платформе, контролирует соблюдение ее правил.

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