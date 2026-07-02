Набиуллина: все готово к широкому применению цифрового рубля с 1 сентября

Цифровой рубль – это цифровая форма российской нацвалюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В конечном счете у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая.