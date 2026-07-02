Почему взгляды банкиров на экономику разошлись и кто испортил вечеринку

Почему взгляды банкиров на экономику разошлись и кто испортил вечеринкуНа Финансовом конгрессе обсудили производительность труда, ситуацию с топливом и ДКП
Пленарная сессия Финансового конгресса, которая начиналась вполне безобидно – с обсуждения производительности труда, к финалу вышла на драматичную ноту и продемонстрировала разрыв во взглядах банкиров и регулятора на денежно-кредитную политику. Кроме того, по воле случая в центре внимания оказалась и тема, которую вовсе не планировали обсуждать, – ситуация с топливом и ее влияние на инфляцию. В сессии приняли участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, руководители трех крупнейших банков – «Сбера», ВТБ и Альфа-банка – Герман Греф, Андрей Костин и Владимир Верхошинский.
Дискуссию о том, как регулятору следует реагировать на ситуацию в экономике, начал глава «Сбера». Греф признал, что Банк России – независимый орган, и он подтвердил свою независимость в разных условиях. При этом у банкира есть расхождение со взглядами ЦБ. «Банк России говорит: экономика охлаждается, но не переохладилась – риски инфляции и переохлаждения находятся в равновесии. А я утверждаю, что асимметрия здесь очевидна и мы прошли эту точку. Падение инвестиций четыре квартала подряд и ряд других индикаторов об этом свидетельствуют», – подчеркнул Греф.
Чтобы проверить свою гипотезу, глава «Сбера» попросил зал проголосовать и поднять руки тех, кто считает, что экономика уже в состоянии переохлаждения и риски стагнации превышают риски продолжения охлаждения. Подняли руки единицы, констатировала модератор сессии. При этом поддержки у обратной точки зрения – что экономику нужно продолжать охлаждать, потому что она еще имеет проинфляционные риски – было еще меньше. Таким образом, большая часть зала воздержалась от голосования.
«Говорим: переохлаждение. Всем нравится пугать разными эпитетами», – парировала глава ЦБ. По словам Набиуллиной, к этому понятию нужно относиться с осторожностью, хоть это и не научный термин. «Когда говорим: переохлаждение – это значит, что у вас спроса недостаточно для тех возможностей предложения, которые есть. Значит, должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые. Мы это видим? Нет», – подчеркнула она. Снижение инвестиций, по мнению Набиуллиной, не является признаком переохлаждения. За последние годы в инвестициях была создана определенная планка. Сейчас экономика возвращается к сбалансированному росту.
Нужно ли снижать ставку
«Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть», – подчеркнула глава ЦБ. При этом одна из причин высокой ставки – большая доля кредитов, которые выдаются по льготной ставке, добавила Набиуллина.
«Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку – мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции и попали бы в стагфляцию», – подчеркнула глава ЦБ. На это Греф ответил: «Давайте попробуем». Эти слова вызвали аплодисменты в зале. При этом Набиуллина прервала их и сказала, что она категорически против, «потому что это эксперимент на своей стране». «Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны», – подчеркнула она.
Регулятор влияет на спрос и «не претендует влиять на предложение», подчеркнула Набиуллина. В данном контексте необходима координация с правительством, признала она.
Нужно ли спорить с ЦБ
Греф отметил, что в России складывается культура, при которой говорить вещи, не соответствующие принятой точке зрения, – дурной тон. «Я всегда поддерживаю наличие альтернативной точки зрения – и в компаниях, и вообще в экономике. В английском языке есть термин «пати-поппер» – человек, который обязательно испортит вечеринку», – отметил глава «Сбера». Но это не касается Центрального банка, оговорился он. Как правило, аналитики носят плохие новости – и это полезно в контексте взвешивания рисков. «Лучше внимательно изучить все аргументы и факторы и где-то перебрать в управлении рисками, чем недобрать, – иначе будешь ожидать не запланированных для себя последствий», – указал он.
«Мы столько лет работаем с вами. Мне кажется, вы никогда не отказывали себе в том, чтобы поспорить с кем бы то ни было, в том числе и с Центральным банком», – пошутила Набиуллина в ответ. Глава регулятора добавила, что банки, управляя рисками, создают резервы. «Мы внимательно смотрим, как создают банки резервы. Герман Оскарович, давайте посмотрим на динамику резервов – видите ли вы через них переохлаждение экономики. Мы в ваших действиях этого не видим», – подчеркнула Набиуллина.
Председатель ЦБ отметила, что поддерживает дискуссию, даже если взгляды расходятся, и попросила высказаться на эту тему Костина. Глава ВТБ решил развернуть дискуссию в другую плоскость: «Чего мы все про ставку и ставку, давайте Александра Валентиновича [Новака] про бензин спросим». Зал отреагировал аплодисментами на эту реплику, при этом сам вице-премьер, очевидно, был не рад. «Когда соглашался прийти на эту дискуссию, мы с Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной] договаривались, что не будет вопросов про бензин», – отметил Новак, но на вопрос все-таки ответил.
Внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются, подчеркнул вице-премьер. «Накоплены были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок», – подчеркнул он.
Говоря о ценах на топливо, Новак ответил, что вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать их в пределах инфляции. В то же время есть разрыв с ценами на независимых АЗС. «Надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционное ожидание будет минимальным – и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития», – указал вице-премьер.
Что делать с инвестициями
В вопросе инвестиционной активности некорректно сводить все к ключевой ставке, подчеркнула Набиуллина.
В прошлом году кредит вырос на 11 трлн руб., из них 4 трлн были выданы крупным госкомпаниям. Вопрос не столько доступности заемных средств, а в том, куда они направляются. Важно направлять ресурсы туда, где высокая производительность. ЦБ готов настраивать здесь нормы регулирования совместно с правительством. В этом контексте производительность труда должна стать национальной идеей, по крайней мере в экономике. Кроме того, для инвестиций нужны и такие элементы, как защита прав собственности и обеление экономики, которым занимается правительство.
По словам Новака, за последние годы структура российской экономики заметно изменилась. В частности, выросла доля госсектора в ВВП, в том числе увеличилась роль бюджета и роль оборонных расходов в рамках бюджета. Кроме того, инвестиции за три года значительно внесли свой вклад в структуру ВВП. По словам вице-премьера, доля инвестиций вырастет до 28% с 24%.
Костин отметил, что сегодня слишком увлеклись словом «суверенитет» – «мы пытаемся построить его везде». «Нам это не нужно: мы не сможем развиваться во всех направлениях одинаково, чтобы занять ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой», – подчеркнул он. Важно более четко определить приоритетные задачи и цели, на которые будут направлены как частные, так и государственные ресурсы. Среди направлений Костин выделил оборонный комплекс, атомную промышленность, авиацию, космос, микроэлектронику, искусственный интеллект.
По словам главы ВТБ, Счетной палате следует проверить, насколько эффективно расходовались госсредства, которые были направлены в виде субсидий. «Мы видим даже по ряду отраслей, которые мне ближе, по судостроению и прочее: очень многие проекты были либо не закончены, недофинансированы, либо вообще направлялись не в тех направлениях, которые сегодня являются ключевыми. Я думаю, эта проблема есть и в других отраслях», – указал он.
По словам Верхошинского, средний бизнес сейчас – главная точка напряжения. Для государства поддержка бизнеса и предпринимательской инициативы должна быть не меньшим приоритетом, чем любой крупный госпроект, подчеркнул он. В 2022 г. именно бизнес позволил стабильно, на удивление для всех, пройти ситуацию, когда на Россию наложили беспрецедентные внешние ограничения, напомнил он. «Есть у нас в стране нацпроекты – мне кажется, главный нацпроект сейчас должен быть нацпроект по поддержке бизнеса и предпринимательства. А дальше уже бизнес, как по заветам Адама Смита, сам все сделает. Я думаю, это главный способ преодолеть вызовы, которые стоят перед страной сейчас – не только в экономике, а в принципе», – подчеркнул глава Альфа-банка.