Почему взгляды банкиров на экономику разошлись и кто испортил вечеринку

«Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку – мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции и попали бы в стагфляцию», – подчеркнула глава ЦБ. На это Греф ответил: «Давайте попробуем». Эти слова вызвали аплодисменты в зале. При этом Набиуллина прервала их и сказала, что она категорически против, «потому что это эксперимент на своей стране». «Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны», – подчеркнула она.