Ставка выше, чем жизнь

Споры о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России становятся все острее. Показательны уже не столько сами дискуссии об уровне ключевой ставки, сколько оценки, которые этой политике дают руководители крупного бизнеса. На этом фоне выделяется оценка главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что жесткая ДКП создает «депрессивную нагрузку» на экономику, а борьба мерами ДКП «с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста», по сути, иррациональна. Оценка сильная и точная. Буквально днем ранее зампреду Банка России Алексею Заботкину пришлось отвечать на вопрос о возможности экстренного заседания в связи с топливным кризисом. Опровергнув такую необходимость, он подтвердил сам факт: ситуация на топливном рынке отразится и на макропрогнозе, и на решении по ставке.