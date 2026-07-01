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Ставка выше, чем жизнь

Почему жесткая денежно-кредитная политика становится проблемой
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

Споры о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России становятся все острее. Показательны уже не столько сами дискуссии об уровне ключевой ставки, сколько оценки, которые этой политике дают руководители крупного бизнеса. На этом фоне выделяется оценка главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что жесткая ДКП создает «депрессивную нагрузку» на экономику, а борьба мерами ДКП «с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста», по сути, иррациональна. Оценка сильная и точная. Буквально днем ранее зампреду Банка России Алексею Заботкину пришлось отвечать на вопрос о возможности экстренного заседания в связи с топливным кризисом. Опровергнув такую необходимость, он подтвердил сам факт: ситуация на топливном рынке отразится и на макропрогнозе, и на решении по ставке.

Перед нами тот же шок предложения, но единственная рассматриваемая реакция – оставаться в логике жесткой ДКП. Именно об этой иррациональности и говорит Греф: любой шок, будь то повышение НДС, индексация тарифов, перекрытие Ормузского пролива или удары по НПЗ, интерпретируется в одном и том направлении – держать ставку на высоком уровне.

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