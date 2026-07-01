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Минэк зафиксировал рост ВВП на 0,3% в мае

Рост ВВП в апреле замедлился до 1,3% год к году после роста на 1,9% в марте
Ведомости

По оценке Минэкономразвития, в мае 2026 г. рост ВВП России продолжился и составил 0,3% в годовом выражении, говорится в обзоре ведомства о текущей ситуации в экономике. По итогам пяти месяцев экономика выросла на 0,2% год к году.

Промышленное производство за пять месяцев увеличилось на 0,4% год к году, выпуск обрабатывающей промышленности – на 0,3%. В мае ускорился рост потребительской активности: суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита вырос на 6,4% год к году в реальном выражении. Оборот розничной торговли в мае ускорил рост до 7,8% год к году.

Уровень безработицы в мае сохранился на рекордно низком уровне – 2,1%. Рост реальных зарплат в апреле (по последним оперативным данным) составил 5,1% год к году при номинальном росте 11%. При этом объем строительных работ в мае сократился на 4,4% год к году, за пять месяцев падение составило 7,4%. Выпуск сельского хозяйства в мае снизился на 0,2%, по итогам пяти месяцев показатель соответствует уровню прошлого года.

1 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала осторожно относиться к термину «переохлаждение экономики», отметив, что снижение инвестиционной активности не означает переохлаждения, поскольку доля инвестиций в ВВП резко выросла. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доля инвестиций в ВВП после восстановления инвестиционного цикла должна вырасти до 28% с нынешних 24%, и отметил, что за последние годы структура экономики заметно изменилась. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что исчезновение офлайн-торговли не станет проблемой, если такой сценарий станет результатом честной рыночной конкуренции с онлайн-форматом.

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