В ЦБ рассказали, достигнут ли пик инфляции
Банк России не рассматривает недельные данные по ценам как показатель инфляции, а ожидает полных данных за июнь. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
«Это очень шумный индикатор. Мы ждем данных по полному июню, которые будут опубликованы на следующей неделе. На основании этого мы будем формировать более целостное и корректное представление о картине текущего роста цен», – сообщил он.
Регулятор будет интерпретировать эту картину в контексте предыдущих месяцев, добавил Заботкин.
По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 23 по 29 июня составила 0,22%. С начала июня потребительские цены увеличились на 0,85%, с начала года – на 4,17%.
Зампредседателя ЦБ также отметил, что пока регулятор не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц, так как нет полных данных за этот период.
2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью «Вестям», что регулятор фиксирует пространство, позволяющее снизить ключевую ставку в июле. Сроки и темпы, в рамках которых ЦБ будет принимать решение о снижении ставки, будут зависеть от развития ситуации.