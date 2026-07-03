Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,387-0,65%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 229,3-1,19%RTSI901,17-1,19%RGBI111,9-0,73%RGBITR745,61-0,68%
Главная / Финансы /

В ЦБ рассказали, достигнут ли пик инфляции

Ведомости

Банк России не рассматривает недельные данные по ценам как показатель инфляции, а ожидает полных данных за июнь. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Это очень шумный индикатор. Мы ждем данных по полному июню, которые будут опубликованы на следующей неделе. На основании этого мы будем формировать более целостное и корректное представление о картине текущего роста цен», – сообщил он.

Регулятор будет интерпретировать эту картину в контексте предыдущих месяцев, добавил Заботкин.

По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 23 по 29 июня составила 0,22%. С начала июня потребительские цены увеличились на 0,85%, с начала года – на 4,17%.

Зампредседателя ЦБ также отметил, что пока регулятор не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц, так как нет полных данных за этот период.

2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью «Вестям», что регулятор фиксирует пространство, позволяющее снизить ключевую ставку в июле. Сроки и темпы, в рамках которых ЦБ будет принимать решение о снижении ставки, будут зависеть от развития ситуации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь