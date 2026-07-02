Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки в июле

Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки в июлеТем не менее, стране необходимы «болезненные решения»
Банк России фиксирует пространство, позволяющее снизить ключевую ставку в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью «Вестям».
«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки», – сказала она.
Сроки и темпы, в рамках которых ЦБ будет принимать решение о снижении ставки, будут зависеть от развития ситуации, уточнила Набиуллина. При этом председатель Банка России подчеркнула, что стране необходимы «болезненные решения» и временно высокие ключевые ставки. В связи с этим она назвала «обманчивым успокоением» обещания о скором снижении показателя.
Набиуллина также указала, что бизнесменов, которые говорят о ключевой ставке, волнует не она сама, а ставка, по которой они получают займы. Она отметила, что эти показатели зависят прежде всего от уровня инфляции, поэтому регулятору важно добиться низкого уровня роста цен.
2 июля первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сценарий, при котором Банк России будет повышать ключевую ставку, маловероятен. По его оценкам, даже при худшем сценарии на большинстве заседаний регулятора ставка останется неизменной. Причиной для таких решений Пьянов назвал стремление ЦБ поддерживать «слабопозитивный рост ВВП» и избежать рецессии.
19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Среди экспертов, опрошенных «Ведомостями», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. По словам Набиуллиной, большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.