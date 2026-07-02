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Пьянов назвал маловероятным сценарий повышения ключевой ставки

Ведомости

Сценарий, при котором Банк России будет повышать ключевую ставку, маловероятен. Таким мнением поделился в интервью РБК ТВ первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его оценкам, даже при худшем сценарии на большинстве заседаний регулятора ставка останется неизменной. Причиной для таких решений Пьянов назвал стремление ЦБ поддерживать «слабопозитивный рост ВВП» и избежать рецессии. По его словам, рост цен на топливо также не исключает возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: цены повлияют на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что ожидаемый рост ВВП на 0,5% по итогам 2026 г. нельзя назвать рецессией, так как этот процесс предполагает падение показателя в течение двух кварталов подряд. При этом 0,5% – это слабый рост, но динамика остается положительной.

По оценке Минэкономразвития, в мае 2026 г. рост ВВП России составил 0,3% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев экономика выросла на 0,2% год к году.

26 июня ВТБ повысил прогноз по ключевой ставке по итогам года с 12 до 13,5%. Пьянов говорил, что из четырех оставшихся заседаний три могут завершиться снижением на 0,25 процентных пункта (п. п.), а на одной из встреч зафиксируется пауза.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Среди экспертов, опрошенных «Ведомостями», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

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