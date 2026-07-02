Пьянов назвал маловероятным сценарий повышения ключевой ставки

По его оценкам, даже при худшем сценарии на большинстве заседаний регулятора ставка останется неизменной. Причиной для таких решений Пьянов назвал стремление ЦБ поддерживать «слабопозитивный рост ВВП» и избежать рецессии. По его словам, рост цен на топливо также не исключает возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: цены повлияют на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.