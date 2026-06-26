ВТБ повысил прогноз по ключевой ставке до 13,5% к концу 2026 года
«У нас осталось четыре заседания по ключевой ставке в 2026 г. Мы прогнозируем, что три из них завершатся снижением на те же самые гомеопатические 0,25 [процентных пункта] и будет одна пауза. И это будет сопровождаться резким повышением прогноза ключевой ставки на 2027 г.», – рассказал Пьянов.
В конце апреля он говорил, что регулятор на последующих заседаниях совета директоров продолжит снижение ключевой ставки с шагом 0,5 п. п. Он отмечал, что прогноз банк дал в начале года и феврале при представлении годовой отчетности. Заседания, которые прошли в 2026 г., следовали этому правилу.
При этом 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Среди экспертов, опрошенных «Ведомостями», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.