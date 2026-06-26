ВТБ повысил прогноз по ключевой ставке до 13,5% к концу 2026 года

«У нас осталось четыре заседания по ключевой ставке в 2026 г. Мы прогнозируем, что три из них завершатся снижением на те же самые гомеопатические 0,25 [процентных пункта] и будет одна пауза. И это будет сопровождаться резким повышением прогноза ключевой ставки на 2027 г.», – рассказал Пьянов.