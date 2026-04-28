ВТБ: Банк России продолжит снижение ключевой ставки с шагом 0,5 п. п.
По его словам, этот прогноз банк дал в начале года и феврале при представлении годовой отчетности. Заседания, которые прошли в 2026 г., следовали этому правилу.
24 апреля Центробанк опустил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5% годовых. Такой шаг совпал с ожиданиями 16 из 19 экспертов, опрошенных «Ведомостями». Текущее снижение ставки стало восьмым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что совет директоров регулятора на заседании рассматривал сохранение ставки и снижение на 0,5 п. п.
На следующий день директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков спрогнозировал, что к концу 2026 г. ЦБ может снизить ключевую ставку до 12%. Он допустил, что ставка будет снижаться и в 2027 г., но, пока не будет остывать рынок труда, российская экономика не будет расти быстрыми темпами, так как «резерв рынка труда полностью себя исчерпал».