ВТБ: Банк России продолжит снижение ключевой ставки с шагом 0,5 п. п.

Ведомости

Центральный банк России на последующих заседаниях совета директоров продолжит снижение ключевой ставки с шагом 0,5 процентного пункта (п. п.). Об этом заявил первый заместитель председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

По его словам, этот прогноз банк дал в начале года и феврале при представлении годовой отчетности. Заседания, которые прошли в 2026 г., следовали этому правилу.

24 апреля Центробанк опустил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5% годовых. Такой шаг совпал с ожиданиями 16 из 19 экспертов, опрошенных «Ведомостями». Текущее снижение ставки стало восьмым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что совет директоров регулятора на заседании рассматривал сохранение ставки и снижение на 0,5 п. п.

На следующий день директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков спрогнозировал, что к концу 2026 г. ЦБ может снизить ключевую ставку до 12%. Он допустил, что ставка будет снижаться и в 2027 г., но, пока не будет остывать рынок труда, российская экономика не будет расти быстрыми темпами, так как «резерв рынка труда полностью себя исчерпал».

