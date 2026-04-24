Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

Дальнейшее снижение ставки необходимо для того, чтобы экономика избежала «переохлаждения» – вопрос в скорости снижения, отмечал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Снижение ставки сдержанное, потому что повышенные расходы бюджета в феврале – марте в моменте вызывают опасения по итоговым размерам дефицита и бюджетного стимула в 2026 г., отмечает главный аналитик «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко. Дефицит федерального бюджета на 20,87% выше запланированного на весь год по итогам января – марта 2026 г., сообщал Минфин 8 апреля. Ведомство объяснило это опережающим финансированием расходов. Ситуация с исполнением федерального бюджета в России выровняется в течение года и впишется в план, заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме 16 апреля.