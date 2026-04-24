Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%Это восьмое снижение подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики
По итогам заседания совета директоров 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. Такой шаг регулятора совпал с ожиданиями экономистов, опрошенных «Ведомостями»: подавляющее большинство аналитиков, 16 из 19, прогнозировали снижение до 14,5%.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, снизится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
По данным Росстата, инфляция с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0% с 7 по 13 апреля. С начала апреля рост цен к 20 апреля составил 0,18%, с начала года – 3,16%.
Инфляционные ожидания населения в апреле снизились и составили 12,9% после роста до 13,4% месяцем ранее. Более значительно они снизились у граждан со сбережениями – до 11,4% с 12,3%. У опрошенных без сбережений уровень ожидания инфляции традиционно выше, но и он в апреле снизился, хоть и менее выраженно, – до 14,3% с 14,4%.
Экономическая активность демонстрирует противоречивые сигналы. Индекс бизнес-климата (ИБК) вырос в апреле до 2,2 пункта (п.) после -0,1 п. в марте, а текущие оценки предприятий достигли 10,2 п. (+0,8 п.). Для сравнения: в марте текущие оценки составляли 10,3 п. Ожидания предприятий на ближайшие три месяца в апреле достигли 10 п. против 8,8 п. в марте.
Задачу по снижению инфляции в России во многом удалось решить, ее замедление в 2026 г. является абсолютно устойчивой тенденцией, говорил 23 апреля на Сербско-российском деловом форуме в Белграде министр экономического развития России Максим Решетников.
Налоговые изменения, в том числе повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%, имели «ограниченный эффект» на инфляцию, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 25 марта в ходе представления годового отчета регулятора в Госдуме. По ее словам, вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более 1 п. п.
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов 9 апреля говорил, что ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Он уточнил, что на решение регулятора будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском также стала эскалация конфликта между Израилем, США и Ираном.
Дальнейшее снижение ставки необходимо для того, чтобы экономика избежала «переохлаждения» – вопрос в скорости снижения, отмечал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Снижение ставки сдержанное, потому что повышенные расходы бюджета в феврале – марте в моменте вызывают опасения по итоговым размерам дефицита и бюджетного стимула в 2026 г., отмечает главный аналитик «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко. Дефицит федерального бюджета на 20,87% выше запланированного на весь год по итогам января – марта 2026 г., сообщал Минфин 8 апреля. Ведомство объяснило это опережающим финансированием расходов. Ситуация с исполнением федерального бюджета в России выровняется в течение года и впишется в план, заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме 16 апреля.