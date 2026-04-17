Консенсус-опрос «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 14,5% в апреле

Консенсус-опрос «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 14,5% в апрелеЭтому поможет охлаждение экономики и замедление инфляции быстрее ожиданий
Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%, считает большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Такой прогноз дали 16 из 19 экспертов. Из оставшихся трех один аналитик считает вероятным как сохранение текущего уровня ставки, так и ее снижение на 0,5 п. п., второй допускает возможность шага размером как 0,25 п. п., так и 0,5 п. п., а третий думает, что ставка опустится до 14%.
На апрельском заседании ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе, сказал 9 апреля советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. По его словам, на решение ЦБ будут влиять в том числе данные по инфляции за март, проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке. Предстоящее заседание будет опорным, т. е. регулятор также опубликует обновленный макропрогноз.