Как снижение инфляционных ожиданий граждан скажется на решении ЦБ

Как снижение инфляционных ожиданий граждан скажется на решении ЦБОни вернулись к докризисным значениям
Инфляционные ожидания населения России в апреле 2026 г. снизились на 0,5 п. п. до 12,9% против 13,4% в марте, следует из опроса «инФОМа» по заказу Центрального банка России. Ниже значений марта они были только в октябре 2025 г., когда уровень был на отметке в 12,6%.
Инфляционные ожидания населения с ноября до конца марта держались выше 13% – почти два квартала. Снижение вернуло их на уровень начала осени 2025 г., до повышения НДС.
Наиболее заметное улучшение инфляционных ожиданий зафиксировано среди граждан, имеющих накопления. В этой группе они снизились с 12,3 до 11,4%. В группе граждан без сбережений медианная оценка ожидаемой инфляции упала с 14,4 до 14,3%.
Наблюдаемая гражданами инфляция в апреле также резко снизилась – с 15,6 до 14,6%. У группы со сбережениями – с 14,8 в марте до 13,4% в апреле. У граждан без сбережений – с 16,3 до 15,8%.
Снижение субъективных ожиданий подтверждается данными Росстата. За неделю с 7 по 13 апреля инфляция в России составила 0% после 0,19% неделей ранее. С начала апреля рост цен достиг 0,17%, а с начала года – 3,15%. В марте рост цен в месячном выражении составил 0,6% (после 0,73% в феврале и 1,62% в январе). В годовом выражении инфляция снизилась до 5,86% (с 5,91% в феврале), а с начала года цены выросли на 2,97%, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ЦМАКПа прогнозируют, что ИПЦ в апреле может составить 0,6%, а годовая инфляция – порядка 6,4%.
Снижение инфляционных ожиданий значит, что страница беспокойств по поводу последствий налоговой реформы перевернута – они вернулись к докризисным значениям, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, добавив, что это отличная новость.
Как отметила Орлова, еще важнее, что в апреле ожидания не отреагировали на мартовскую волатильность рубля, а напротив – снижались на фоне его ослабления, что укрепляет уверенность в устойчивости тренда.
Всплеск ожиданий в марте на фоне ослабления курса и событий на Ближнем Востоке себя исчерпал, как и ожидалось, оказавшись временным, отметил экономист Егор Сусин.
Сильно общую повестку для денежно-кредитной политики это не меняет, так как ожидания пока остаются в прежнем диапазоне около 13%, но скорее укрепляет прогнозы снижения ставки на ближайшем заседании, считает Сусин. По мнению Орловой, улучшение инфляционных ожиданий работает на продолжение цикла снижения ключевой ставки и, несмотря на наличие других факторов, общий баланс говорит в пользу снижения сразу на 50 базисных пунктов – до 14,5%.
20 марта Банк России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – с 15,5 до 15%. Сами граждане оценивают текущий рост цен гораздо выше официальных данных, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя годовой отчет за 2025 г. По ее словам, разница между статистикой Росстата и восприятием людей возникает не из-за ошибок в подсчетах, а как следствие длительного периода высокой инфляции. Это лишний раз доказывает, что нельзя мириться с высокими темпами роста цен, подчеркивала она.