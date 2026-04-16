Как снижение инфляционных ожиданий граждан скажется на решении ЦБ

Снижение субъективных ожиданий подтверждается данными Росстата. За неделю с 7 по 13 апреля инфляция в России составила 0% после 0,19% неделей ранее. С начала апреля рост цен достиг 0,17%, а с начала года – 3,15%. В марте рост цен в месячном выражении составил 0,6% (после 0,73% в феврале и 1,62% в январе). В годовом выражении инфляция снизилась до 5,86% (с 5,91% в феврале), а с начала года цены выросли на 2,97%, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ЦМАКПа прогнозируют, что ИПЦ в апреле может составить 0,6%, а годовая инфляция – порядка 6,4%.