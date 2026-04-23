Решетников: задача по снижению инфляции во многом решена
Замедление роста цен в России стало «абсолютно устойчивой тенденцией», а задача по снижению инфляции «во многом решена». С таким заявлением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«В прошлом году темп роста ВВП России составил 1% – это осознанные шаги, это плата, в первую очередь за снижение инфляции, и эта цель во многом решена», – сказал он на сербско-российском форуме в Белграде (цитата по «Интерфаксу»).
Российская экономика за последние три года росла в реальном выражении более чем на 10% и основным драйвером роста сейчас выступает внутренний спрос на потребительском рынке и в инвестициях. Инфляция по итогам 2025 г. составила 5,6% и замедление инфляции по динамике этого года показывает «абсолютно устойчивую тенденцию», заявил Решетников.
На 20 апреля годовая инфляция составила 5,7% год к году, следует из данных Минэкономразвития РФ, опубликованных накануне. По сообщению Росстата, недельная инфляция в России составила 0,01%, с начала месяца – 0,18%, с начала года – 3,16%.
15 апреля президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономическая динамика снижается второй месяц подряд: ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже прогнозов правительства и Центробанка.