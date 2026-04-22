Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LENT2 178-0,05%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Экономика /

Недельная инфляция в России составила 0,01%

Годовая инфляция составила 5,7%
Ведомости

Инфляция на неделе с 14 по 20 апреля составила 0,01%, с начала месяца – 0,18%, с начала года – 3,16%. Это следует из данных Росстата. Годовая инфляция на 20 апреля, по сообщению Минэкономразвития РФ, составила 5,7% год к году.

В продовольственном секторе цены росли на мясные консервы для детского питания (+0,8%), пшеничную муку (+0,6%), сахар-песок (+0,5%), мороженую рыбу, маргарин и поваренную соль (+0,4%), пшено (+0,3%), говядину, свинину, сосиски, сардельки, рис, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (+0,2%).

Снизились цены в секторе на куриные яйца (-0,5%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания (-0,3%), куриное мясо, творог, ультрапастеризованное молоко (-0,2%).

В непродовольственном секторе цены выросли на активированный уголь (+0,5%), левомеколь и метамизол натрия (+0,4%), нимесулид (+0,2%), ренгалин (+0,1%). Снизились цены на римантадин (-0,5%), корвалол (-0,4%), валидол и пенталгин (-0,1%). Также выросли цены на сигареты (+0,2%), мужские носки и новые легковые иномарки (+0,1%).

Стоимость проезда на трамвае выросла на 0,8%, троллейбусе – на 0,6%, городском автобусе – на 0,3%. Также выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,2%. Также выросла стоимость поездок на отдых на Черное море (+0,7%), путевок в санатории (+0,5%), дома отдыха, пансионаты (+0,1%), проживание в четырех- и пятизвездочных отелях (+0,4%). Снизилась стоимость на поездки в страны Юго-Восточной Азии (-5,1%), проживания в трехзвездочных гостиницах (-0,5%), мотелях (-0,3%).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте