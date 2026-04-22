Недельная инфляция в России составила 0,01%

Стоимость проезда на трамвае выросла на 0,8%, троллейбусе – на 0,6%, городском автобусе – на 0,3%. Также выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,2%. Также выросла стоимость поездок на отдых на Черное море (+0,7%), путевок в санатории (+0,5%), дома отдыха, пансионаты (+0,1%), проживание в четырех- и пятизвездочных отелях (+0,4%). Снизилась стоимость на поездки в страны Юго-Восточной Азии (-5,1%), проживания в трехзвездочных гостиницах (-0,5%), мотелях (-0,3%).