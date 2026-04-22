Недельная инфляция в России составила 0,01%Годовая инфляция составила 5,7%
Инфляция на неделе с 14 по 20 апреля составила 0,01%, с начала месяца – 0,18%, с начала года – 3,16%. Это следует из данных Росстата. Годовая инфляция на 20 апреля, по сообщению Минэкономразвития РФ, составила 5,7% год к году.
В продовольственном секторе цены росли на мясные консервы для детского питания (+0,8%), пшеничную муку (+0,6%), сахар-песок (+0,5%), мороженую рыбу, маргарин и поваренную соль (+0,4%), пшено (+0,3%), говядину, свинину, сосиски, сардельки, рис, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (+0,2%).
Снизились цены в секторе на куриные яйца (-0,5%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания (-0,3%), куриное мясо, творог, ультрапастеризованное молоко (-0,2%).
В непродовольственном секторе цены выросли на активированный уголь (+0,5%), левомеколь и метамизол натрия (+0,4%), нимесулид (+0,2%), ренгалин (+0,1%). Снизились цены на римантадин (-0,5%), корвалол (-0,4%), валидол и пенталгин (-0,1%). Также выросли цены на сигареты (+0,2%), мужские носки и новые легковые иномарки (+0,1%).
Стоимость проезда на трамвае выросла на 0,8%, троллейбусе – на 0,6%, городском автобусе – на 0,3%. Также выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,2%. Также выросла стоимость поездок на отдых на Черное море (+0,7%), путевок в санатории (+0,5%), дома отдыха, пансионаты (+0,1%), проживание в четырех- и пятизвездочных отелях (+0,4%). Снизилась стоимость на поездки в страны Юго-Восточной Азии (-5,1%), проживания в трехзвездочных гостиницах (-0,5%), мотелях (-0,3%).