В «Финаме» прогнозируют ключевую ставку на уровне 12% к концу года

Среди потенциальных рисков, которые сейчас присутствуют в российской экономике, Кабаков назвал приближающийся «момент Мински» – так обычно называют начало быстрого падения стоимости финансовых активов в результате схлопывания пузыря, влекущего за собой окончание фазы роста в экономике. Главный плюс российского рынка сейчас – высокая и потенциально высокая доходность, считает он. Вместе с тем происходит укрепление рубля, что связано в том числе с действиями Минфина в рамках бюджетного правила. В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос снижения цены отсечения российской нефти в рамках бюджетного правила. Вскоре после этого Минфин объявил о приостановке операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в марте до июля. Позднее Силуанов говорил, что Минфин рассмотрит вопрос о возвращении к операциям раньше срока – в мае. Кабаков ожидает, что, если Минфин вернется к операциям в мае, курс рубля может несколько ослабнуть относительно текущих уровней.