В «Финаме» прогнозируют ключевую ставку на уровне 12% к концу года

В «Финаме» прогнозируют ключевую ставку на уровне 12% к концу годаВ среднесрочной перспективе рынок РФ продемонстрирует положительную динамику
К концу 2026 г. Банк России может снизить ключевую ставку до 12%, спрогнозировал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков в ходе форума компании «Инвестиции и тренды» в Перми, передает корреспондент «Ведомостей». По его словам, весьма вероятно, ставка будет снижаться и в 2027 г., но, пока не будет остывать рынок труда, российская экономика не будет расти быстрыми темпами, поскольку «резерв рынка труда полностью себя исчерпал».
По итогам заседания совета директоров 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. Целесообразность дальнейшего снижения Центробанк будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, отмечал регулятор.
Согласно данным Росстата, темпы роста ВВП в последние годы замедлились, отметил Кабаков. Если в 2024 г. наблюдался рост в 4,9%, а номинальный объем превысил 201 трлн руб., то в 2025 г. рост ВВП составил 1%, а объем достиг 213,5 трлн руб. По оценкам эксперта, в 2026 г. также будет наблюдаться рост в районе 1%.
Среди потенциальных рисков, которые сейчас присутствуют в российской экономике, Кабаков назвал приближающийся «момент Мински» – так обычно называют начало быстрого падения стоимости финансовых активов в результате схлопывания пузыря, влекущего за собой окончание фазы роста в экономике. Главный плюс российского рынка сейчас – высокая и потенциально высокая доходность, считает он. Вместе с тем происходит укрепление рубля, что связано в том числе с действиями Минфина в рамках бюджетного правила. В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос снижения цены отсечения российской нефти в рамках бюджетного правила. Вскоре после этого Минфин объявил о приостановке операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в марте до июля. Позднее Силуанов говорил, что Минфин рассмотрит вопрос о возвращении к операциям раньше срока – в мае. Кабаков ожидает, что, если Минфин вернется к операциям в мае, курс рубля может несколько ослабнуть относительно текущих уровней.
В «Финаме» считают, что российская экономика фактически существует в двух параллельных реальностях. С одной стороны, говорит Кабаков, госсектор имеет доступ к кредитам по низким процентным ставкам. С другой – малый и средний бизнес испытывает давление, из‑за чего развитие стартапов и новых проектов зачастую затруднено или даже невозможно. В связи с этим стратегия инвестирования должна учитывать несколько аспектов, подчеркнул Кабаков: оптимальный момент входа в выбранные активы, размер доли в портфеле, которую стоит выделить под эти инструменты, а также способы расчета и минимизации рисков.
В 2026-2027 гг., предполагает Кабаков, российский рынок будет демонстрировать позитивную динамику. По словам директора по стратегии «Финама», после определенной «перезагрузки» рынка по индексу Мосбиржи можно ожидать поэтапного роста: сначала до уровня около 3400 пунктов, затем – до 4000–5000 пунктов, а в перспективе – и до 6000 пунктов. На 25 апреля индекс находится на уровне 2733 пунктов.
Кабаков считает, что инвесторам стоит обратить внимание на крупные устойчивые компании, способные сохранить позиции в экономике с минимальным риском. В частности, интерес могут представлять металлургические компании.
В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что к концу 2026 г. Банк России через вероятные паузы в цикле ДКП снизит ставку до 13%. Эксперт по фондовому рынку компании Михаил Зельцер считает, что индекс Мосбиржи вряд ли сможет игнорировать такое снижение стоимости фондирования. По оценкам БКС, бенчмарк прибавит до 27% полной доходности от текущих значений в менее 2800 п.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что в ближайшие месяцы замедление инфляции продолжится: сезонно скорректированная инфляция в апреле-мае снизится до 4-5% после роста на 6% в марте, 5,8% в феврале и 14,7% в январе.
ЦБ сохранил прогноз по инфляции на конец года в диапазоне 4,5-5,5% и дал прогноз по средней ставке в остаток года в диапазоне 13,3-14,0%. Это означает, говорит Васильев, что на конец года ключевая ставка может составить 12-13,5%. Тем самым Банк России указал на то, что траектория ставки может пойти ближе к верхней границе того диапазона, который ожидался на предыдущем опорном заседании в феврале.
В Совкомбанке ожидают, что на следующем заседании 19 июня Банк России снова снизит ключевую ставку на 50 б. п., до 14%. К концу года Васильев прогнозирует снижение ключевой ставки до 12,5%, при этом риски скорее смещены в сторону более высокой ставки.