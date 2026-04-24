Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BLNG11,2-1,41%CNY Бирж.10,98-0,82%IMOEX2 736,95-1,25%RTSI1 141,57-2,15%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Главная / Экономика /

Совет директоров ЦБ рассматривал сохранение ставки и снижение на 0,5 п. п.

Ведомости

Совет директоров Центрального Банка России на заседании 24 апреля рассматривал сохранение ставки и снижение на 0,5 п. п. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

По ее словам, те, кто выступали за сохранение ставки, обратили внимание на возросшие проинфляционные риски и то, что устойчивая часть инфляции не снижается с середины 2025 г. и остается на уровне 4–5%.

Набиуллина указала, что для более резкого понижения ключевой ставки и проведения мягкой денежно-кредитной политики необходимо снижение инфляции ниже цели и рост безработицы. Ни одно из этих условий не прогнозируется ни регулятором, ни аналитиками, ни бизнесом.

24 апреля совет директоров ЦБ решил опустить ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Этого ожидали 16 из 19 экспертов, опрошенных «Ведомостями». Текущее снижение ставки стало восьмым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Регулятор прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция сократится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии текущего года. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь