С начала года объем доходов федерального бюджета составил почти 5 трлн рублей
По предварительным данным, объем доходов федерального бюджета в январе–феврале 2026 г. составил 4,7 трлн руб., что на 10,8% ниже показателя за аналогичный период 2025 г. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% год к году), так и бюджетной системы в целом (+4%) наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил Минфин.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за указанный период составили 3,9 трлн руб., увеличившись на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Нефтегазовые доходы же составили 826 млрд руб., что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 47,1%, а также их базового размера в январе–феврале текущего года. В Минфине объяснили это преимущественно снижением цен на нефть.
В министерстве отметили, что динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января–февраля 2026 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете.
По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января–февраля 2026 г. составил 8,2 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 5,8%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов бюджета в начале года в целом соответствует траектории расходов в начале 2025 г.
В январе–феврале 2026 г. дефицит федерального бюджета достиг 3,4 трлн руб., что на 1 трлн больше, чем за тот же период прошлого года. Основной причиной такого значительного дефицита стало опережающее финансирование расходов в течение года, уточнил Минфин. Ожидается, что это не скажется на достижении целевых показателей структурного баланса на 2026 г.
По данным Минфина, российские нефтяные компании в феврале выплатили в федеральный бюджет 18,8 млрд руб. по механизму топливного демпфера. Это произошло впервые с февраля 2021 г. В январе, наоборот, нефтяные компании получили из бюджета выплаты по этому механизму в размере 16,9 млрд руб.