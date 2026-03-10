С начала года объем доходов федерального бюджета составил почти 5 трлн рублей

По предварительным данным, объем доходов федерального бюджета в январе–феврале 2026 г. составил 4,7 трлн руб., что на 10,8% ниже показателя за аналогичный период 2025 г. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% год к году), так и бюджетной системы в целом (+4%) наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил Минфин.