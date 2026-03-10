Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

С начала года объем доходов федерального бюджета составил почти 5 трлн рублей

Ведомости

По предварительным данным, объем доходов федерального бюджета в январе–феврале 2026 г. составил 4,7 трлн руб., что на 10,8% ниже показателя за аналогичный период 2025 г. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% год к году), так и бюджетной системы в целом (+4%) наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил Минфин.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за указанный период составили 3,9 трлн руб., увеличившись на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Нефтегазовые доходы же составили 826 млрд руб., что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 47,1%, а также их базового размера в январе–феврале текущего года. В Минфине объяснили это преимущественно снижением цен на нефть.

В министерстве отметили, что динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января–февраля 2026 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете.

Нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу впервые за пять лет

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января–февраля 2026 г. составил 8,2 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 5,8%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов бюджета в начале года в целом соответствует траектории расходов в начале 2025 г.

В январе–феврале 2026 г. дефицит федерального бюджета достиг 3,4 трлн руб., что на 1 трлн больше, чем за тот же период прошлого года. Основной причиной такого значительного дефицита стало опережающее финансирование расходов в течение года, уточнил Минфин. Ожидается, что это не скажется на достижении целевых показателей структурного баланса на 2026 г.

По данным Минфина, российские нефтяные компании в феврале выплатили в федеральный бюджет 18,8 млрд руб. по механизму топливного демпфера. Это произошло впервые с февраля 2021 г. В январе, наоборот, нефтяные компании получили из бюджета выплаты по этому механизму в размере 16,9 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте