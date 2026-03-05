Нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу впервые за пять лет

26 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством и Банком России ситуацию с дефицитом федерального бюджета и источниками его финансирования. По его словам, снижение нефтегазовых доходов действительно имеет место, однако частично оно компенсируется ростом ненефтегазовых поступлений.