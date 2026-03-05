Нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу впервые за пять лет
Российские нефтяные компании в феврале выплатили в федеральный бюджет 18,8 млрд руб. по механизму топливного демпфера. Это произошло впервые с февраля 2021 г., свидетельствуют данные Минфина РФ, опубликованные на сайте.
В январе, наоборот, нефтяные компании получили из бюджета выплаты по этому механизму в размере 16,9 млрд руб.
В Минфине также сообщили, что нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в феврале составили 432,3 млрд руб., а недопоступление доходов – 153,2 млрд руб.
3 февраля вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть предложения нефтяных компаний по корректировке топливного демпфера. По его словам, механизм демпфера является положительно зарекомендовавшим себя инструментом, он работает.
26 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством и Банком России ситуацию с дефицитом федерального бюджета и источниками его финансирования. По его словам, снижение нефтегазовых доходов действительно имеет место, однако частично оно компенсируется ростом ненефтегазовых поступлений.