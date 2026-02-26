В Кремле оценили снижение нефтегазовых доходов бюджета

В Кремле оценили снижение нефтегазовых доходов бюджетаПрезидент держит на контроле ситуацию с дефицитом и источниками финансирования
Президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством и Банком России ситуацию с дефицитом федерального бюджета и источниками его финансирования. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, снижение нефтегазовых доходов действительно имеет место, однако частично оно компенсируется ростом ненефтегазовых поступлений, о чем 25 февраля говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
«В целом, устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития», – подчеркнул Песков.
Комментируя упомянутые Мишустиным встречи, представитель Кремля отметил, что подобные совещания проходят регулярно – иногда ежедневно – в разных форматах и, как правило, в закрытом режиме.
«Действительно, дефицит есть, но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры», – добавил Песков.
25 февраля в ходе отчета о работе правительства РФ в 2025 г. в Госдуме Мишустин рассказал о прошедшем у президента многочасовом совещании по экономическим вопросам с участием правительства и ЦБ. Премьер пояснял, что в ходе встречи обсуждались подходы к бюджетной политике и финансированию дефицита бюджета.
На 2026 г. запланирован дефицит в размере 3,786 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП. В Минфине до этого поясняли, что повышенные значения в начале года связаны с опережающим финансированием расходов и не повлияют на достижение целевых параметров структурного баланса по итогам 2026 г.
Министр финансов Антон Силуанов 25 февраля также заявил, что доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета в 2026 г. составит менее 20%, и подчеркнул, что РФ все меньше на них ориентируется.