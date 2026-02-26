В Кремле оценили снижение нефтегазовых доходов бюджета

На 2026 г. запланирован дефицит в размере 3,786 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП. В Минфине до этого поясняли, что повышенные значения в начале года связаны с опережающим финансированием расходов и не повлияют на достижение целевых параметров структурного баланса по итогам 2026 г.