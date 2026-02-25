Главное из итогового отчета Мишустина в Госдуме

Главное из итогового отчета Мишустина в ГосдумеПро износ объектов ЖКХ и включение вакцин от рака в ОМС
25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил перед депутатами Государственной думы с ежегодным отчетом по работе правительства. Премьер говорил о достижениях кабмина в течение часа, после чего ответил на вопросы от парламентариев, – в том числе о росте тарифов ЖКХ и финансовом положении «Почты России».
«Ведомости» собрали главное с выступления главы правительства.
Экономика и безработица
ВВП в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%.
Рост инфляции прекратился. Правительство и Банк России обсуждают новые меры по ее замедлению.
Уровень безработицы в России – 2,2%, ситуация на рынке труда стабильная.
В 2025 г. МРОТ повысили более чем на 16,5%. С этого года МРОТ достиг 27 000 руб., что затронуло свыше 4,5 млн человек, сказал Мишустин.
Здравоохранение
Российские ученые зарегистрировали вакцины для разных форм рака. Их планируют включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).
Дефицита лекарственных препаратов в России нет, заявил премьер. Он заверил, что власти смогут обеспечить россиян всем необходимым.
Число врачей в 2024-2025 гг. увеличилось более чем на 12 500.
Правительство в онлайн-режиме отслеживает доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Образование
Пора заканчивать с четырехлетними «недоинженерами», заявил Мишустин, отвечая на вопрос о переходе с Болонской системы образования. Сам переход на новую модель высшего образования в РФ «надо ускорять», считает он.
Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 г. По программе новой модели высшего образования в данный момент обучаются 33 500 студентов.
Нагрузка на учителей в школах снизилась, но «насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо», сказал он депутатам.
Рост тарифов ЖКХ
Размер совокупной платы за коммунальные услуги при этом не должен превышать 22% от совокупного дохода семьи.
Качество коммунальных услуг является острой и сложной темой, проблемы в ЖКХ накапливались десятилетиями, заявил премьер.
Инфраструктура ЖКХ сильно изношена и нуждается в обновлении.
Некоторые регионы свои полномочия по регулированию тарифов ЖКХ не всегда использовали качественно. Правительство намерено дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС.
Ситуация вокруг «Почты России»
Для финансового оздоровления «Почты России» будет создана рабочая группа.
Ведется работа для повышения конкурентоспособности «Почты России».
Власти ведут поддержку компании по двум направлениям: решение накопившихся проблем и прямая финансовая поддержка.
Сейчас власти выделят «Почте России» 5 млрд руб. на модернизацию отделений.