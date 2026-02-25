Главное из итогового отчета Мишустина в Госдуме

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил перед депутатами Государственной думы с ежегодным отчетом по работе правительства. Премьер говорил о достижениях кабмина в течение часа, после чего ответил на вопросы от парламентариев, – в том числе о росте тарифов ЖКХ и финансовом положении «Почты России».